Unità che misurava la pressione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità che misurava la pressione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TORR

Significato/Curiosita : Unita che misurava la pressione

Volte il massimo previsto, producendo grandi volumi di gas la cui pressione causò un'esplosione che proiettò in aria il pesantissimo coperchio di cemento e... Il torr è un'unità non appartenente al si di misura della pressione, operativamente equivalente a un millimetro di mercurio (mmhg). è la pressione differenziale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

