Una sillaba in parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sillaba in parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PA

Significato/Curiosita : Una sillaba in parola

La sillaba è un complesso di suoni che si pronuncia unito con una sola emissione di voce. l'unità prosodica della sillaba è presente nelle realizzazioni... Il titolo. pâ – comune del burkina faso pa – provincia di palermo pa – pastor aeternus, costituzione dogmatica del concilio vaticano i pa – aritmetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Una sillaba in parola : sillaba; parola; Fusione di due o più vocali in una sillaba ; Parola accentata sull ultima sillaba ; Una sillaba di peso; Una sillaba in luce; Le parole che hanno l accento sull ultima sillaba ; parola di nuovo conio; parola accentata sull ultima sillaba; Ha l ultima parola sulla partita di tennis; Si risolve indovinando una parola ; La Benedetta che fu una letterina di Passaparola ;

Cerca altre Definizioni