Il significato di Ltd - Cruciverba

"Ltd" o "limited" è un termine comunemente utilizzato per indicare una società a responsabilità limitata. Questo tipo di struttura societaria offre una protezione limitata ai suoi proprietari, noti come azionisti o soci. La principale caratteristica di una società "Ltd" è che la responsabilità degli azionisti è limitata al capitale investito nell'azienda, il che significa che, in caso di fallimento o debiti aziendali, gli azionisti non sono personalmente responsabili delle obbligazioni dell'azienda al di là del loro investimento iniziale. Questo status di responsabilità limitata fornisce un vantaggio per gli imprenditori e gli investitori, in quanto separa il patrimonio personale degli azionisti da quello dell'azienda. Inoltre, il termine "Ltd" o "limited" è generalmente utilizzato per indicare che l'azienda è una persona giuridica separata e distinta dai suoi proprietari, ed è registrata secondo le leggi e le regolamentazioni dello Stato in cui opera.

