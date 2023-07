Precedono le domeniche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precedono le domeniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SABATI

Significato/Curiosita : Precedono le domeniche

Posticipo alle 20:45 nelle giornate che precedono le soste per le nazionali (7ª, 15ª e 27ª) e in quelle che precedono i turni infrasettimanali (3ª, 13ª e... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sabato (disambigua). sabato è il sesto giorno della settimana (o settimo, nella settimana della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Precedono le domeniche : precedono; domeniche; Ti precedono in pattini; Ci precedono in ufficio; Lo precedono in cielo; Lo precedono in salotto; precedono le settime;

Cerca altre Definizioni