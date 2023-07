La postazione del missile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La postazione del missile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAMPA

Significato/Curiosita : La postazione del missile

Equipaggiato con due missili da crociera r-500. ogni missile può essere guidato in autonomia. fonti ufficiali russe affermano che il missile r-500, noto anche... La rampa è un elemento architettonico che congiunge due piani con diverse quote, cioè posti ad altezze diverse. in geometria descrittiva una rampa può...