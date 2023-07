Oto-Rino-Laringoiatria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oto-Rino-Laringoiatria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORL

Significato/Curiosita : Oto-rino-laringoiatria

Iniziano con o contengono il titolo. orl – obergermanisch-raetischer limes, limes germanico-retico otorinolaringoiatria orl – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Oto-Rino-Laringoiatria : rino; laringoiatria; La madre del girino ; Fattorino con ciclomotore che effettua consegne; Un famoso teatro di Torino ; La Mole di Torino ; Dolomiti: di re Laurino ; Otorinolaringoiatria in breve; Precede laringoiatria ;

Cerca altre Definizioni