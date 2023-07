Molte si battezzano con nomi celebri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molte si battezzano con nomi celebri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VIE

Significato/Curiosita : Molte si battezzano con nomi celebri

Era una vetta ancora inviolata, del gruppo del cerro grande, che i due battezzano in omaggio al figlio di mauri, nato da poco. sempre nel 1958 bonatti partecipa... Contengono il titolo. vie – codice nazionale cio del vietnam vie – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di vienna-schwechat, austria vie – codice identificativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

