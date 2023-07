Iniziali di Pascarella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali di Pascarella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CP

Significato/Curiosita : Iniziali di pascarella

- le case di via amoretti, capuana e pascarella quartiere aldini i - le case di via concilio vaticano ii quartiere aldini ii - le case di via graf e... Cerebrale infantile cp – abbreviazione del gruppo ciclopentadienile cp – creatinfosfato cp – codice vettore iata della canadian airlines cp – codice iso 3166-2:gh...