Il dittongo in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UA

Significato/Curiosita : Il dittongo in acqua

Del dittongo au ([]). il dittongo au si pronuncia []; i dittonghi ai ed ei si pronunciano [a]; i dittonghi äu ed eu si pronunciano []. il gruppo... User agent ua – codice vettore iata di united airlines ua – codice iso 3166-1 alpha-2 dell'ucraina .ua – dominio di primo livello dell'ucraina ua – cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

