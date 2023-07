Comune in provincia di Gorizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune in provincia di Gorizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MONFALCONE

Significato/Curiosita : Comune in provincia di gorizia

Della provincia di gorizia, vedi provincia di gorizia (disambigua). la provincia di gorizia (provincie di gurize in friulano, pokrajina gorica in sloveno... monfalcone (mofalcon in dialetto bisiaco, monfalcon in friulano, tržic in sloveno) è un comune italiano di 29 438 abitanti in friuli-venezia giulia. polo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

