Carine senza arie - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : CN

Significato/Curiosita : Carine senza arie

La betulia liberata di florian leopold gassmann riduzione in recitativi e arie, cori (1820) il talismano, composizione di salieri (primo atto) e giacomo... Sinonimo cn – cianuro cn – sigla din 7728 e 16780 del nitrato di cellulosa ciclo cn – ciclo del carbonio-azoto gas cn – cloroacetofenone cn – copernicio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

