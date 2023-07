Animali cui si paragonano le persone vili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali cui si paragonano le persone vili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IENE

Significato/Curiosita : Animali cui si paragonano le persone vili

Vedi iena (disambigua). disambiguazione – "iene" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi le iene. gli ienidi (hyaenidae, dal greco aa,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Animali cui si paragonano le persone vili : animali; paragonano; persone; vili; Sorreggono molti animali ; Protegge gli animali sigla; Ce nè uno per la protezione degli animali ; Una mostra di animali ; Gli animali più furbi; L uccello a cui si paragonano gli ingenui; Radice cui si paragonano le teste vuote; L uccello cui si paragonano gli ingenui; persone abiette; Uno che manovra le persone ; Movimento di persone o carico tra due mezzi; Sporgono sul dorso delle persone magrissime; persone giuridiche; Mortificare avvili re; Bastoni vescovili ; Sfiduciate avvili te; In gergo giuridico sono vili pendi; L ha basso l avvili to;

