Le vocali degli Slavi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali degli Slavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AI

Significato/Curiosita : Le vocali degli slavi

i migranti slavi si univano alle popolazioni che già abitavano le terre in cui si stanziavano; per questo motivo i moderni popoli slavi mostrano pochi... 2001 ai – codice vettore iata di air india ai – iso 3166-1 alpha-2 di anguilla ai – codice iso 3166-2:ch del canton appenzello interno (svizzera) .ai – dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Le vocali degli Slavi : vocali; degli; slavi; Le vocali in fronte; Le vocali in stampa; Fusione di due o più vocali in una sillaba; Le vocali in festa; Tono senza vocali ; Il popolo degli zingari; Era la coppiera degli dèi; L alieno di una sit-com TV degli Anni 80; Gli incavi degli anelli; Ce nè uno per la protezione degli animali; Bagna Breslavi a; Governava una provincia nei territori slavi ; Tenne unita la Iugoslavi a; Governò la Iugoslavi a; Gli slavi di Pota e Ragusa;

Cerca altre Definizioni