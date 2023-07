Viene spesso alle mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene spesso alle mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALLO

Significato/Curiosità : Viene spesso alle mani

"Viene spesso alle mani" e "callo" sono due espressioni colloquiali che indicano situazioni in cui si verificano frequenti conflitti o litigi. "Viene spesso alle mani" fa riferimento a una situazione in cui le persone si impegnano in risse fisiche o violente, mentre "callo" si riferisce a una persona che ha un atteggiamento aggressivo o litigioso abituale. Entrambe le espressioni indicano una tendenza a risolvere i problemi o i conflitti tramite la violenza o la discussione accesa, anziché attraverso il dialogo pacifico.

