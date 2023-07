Va e viene dalla cella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va e viene dalla cella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : APE

Significato/Curiosita : Va e viene dalla cella

Una cella galvanica (o catena galvanica o cella voltaica), in elettrochimica, è una particolare cella elettrochimica che permette di convertire energia... Disambiguazione – "ape" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ape (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

