Uno strumento finanziario di scambio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento finanziario di scambio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SWAP

Lo swap è uno strumento finanziario di scambio che consente a due parti di scambiare flussi di cassa o strumenti finanziari in base a un accordo contrattuale. Gli swap sono utilizzati per gestire il rischio di tassi di interesse, il rischio valutario o altre variabili finanziarie. Ad esempio, uno swap di tassi di interesse coinvolge lo scambio di flussi di cassa a tasso fisso con flussi di cassa a tasso variabile. Ciò consente alle parti coinvolte di proteggersi dai cambiamenti dei tassi di interesse o di sfruttare opportunità di finanziamento più convenienti. Gli swap sono ampiamente utilizzati dalle istituzioni finanziarie, dalle società e dai gestori di investimenti per gestire i rischi e ottimizzare la gestione finanziaria.

