Una Sierra della Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Sierra della Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GUADARRAMA

Significato/Curiosità : Una Sierra della Spagna

La Sierra de Guadarrama è una catena montuosa situata nella parte centrale della Spagna, a nord-ovest di Madrid. Questa spettacolare catena montuosa fa parte del sistema montuoso del Sistema Central e offre paesaggi mozzafiato e una ricca biodiversità. La Sierra de Guadarrama è un paradiso per gli amanti della natura, con valli, gole, laghi glaciali e vette che raggiungono altezze considerevoli. È un luogo ideale per praticare escursioni, trekking, arrampicata e altre attività all'aria aperta. La regione è anche sede di numerosi parchi naturali e riserve, che preservano la flora e la fauna uniche di questa zona montuosa. Inoltre, la Sierra de Guadarrama è di grande importanza storica e culturale, con antichi insediamenti umani e testimonianze dell'architettura tradizionale spagnola. È una destinazione molto popolare per gli abitanti di Madrid e per i visitatori che desiderano godere della bellezza e della tranquillità della natura di montagna, a breve distanza dalla città.

Altre risposte alla domanda : Una Sierra della Spagna : sierra; della; spagna; La capitale della sierra Leone; Una sierra spagnola; È tra la sierra Leone e la Costa d Avorio; La sierra da cui prende nome uno degli USA; Grande sierra spagnola; Antica città della Galilea; Artisti della matita; Un libro della Bibbia; Fu una divisione amministrativa della Grecia del 900; Fu con il Piave il baluardo della difesa italiana; Andiamo in spagna ; Città della spagna nota per le lame; Agnese in spagna ; Antica dinastia araba di spagna ; Nome latino della spagna ;

Cerca altre Definizioni