Una malattia come l influenza - Cruciverba

L'influenza è una malattia virale respiratoria altamente contagiosa che colpisce annualmente milioni di persone in tutto il mondo. È causata da diversi ceppi di virus dell'influenza, i più comuni dei quali sono i virus dell'influenza A e B. La malattia si diffonde facilmente attraverso le goccioline di saliva o secrezioni respiratorie di una persona infetta, principalmente tramite la tosse o gli starnuti. I sintomi dell'influenza includono febbre, mal di testa, mal di gola, tosse, congestione nasale, dolori muscolari e affaticamento. Sebbene nella maggior parte dei casi l'influenza sia autolimitante e si risolva senza complicazioni significative, può portare a complicazioni gravi, specialmente nelle persone anziane, nei bambini piccoli e in quelli con sistemi immunitari compromessi. La vaccinazione annuale contro l'influenza è raccomandata per proteggere le persone e ridurre la diffusione del virus. Inoltre, le misure preventive come il lavaggio delle mani regolare, l'igiene respiratoria e l'evitare il contatto ravvicinato con le persone malate sono importanti per prevenire la diffusione dell'influenza.

