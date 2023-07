Una discussione che viene tirata per le lunghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una discussione che viene tirata per le lunghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POLEMICA

Significato/Curiosità : Una discussione che viene tirata per le lunghe

Una discussione che viene tirata per le lunghe o polemica è un confronto verbale o scritto che si prolunga nel tempo a causa di una serie di punti di vista contrastanti o di argomentazioni forti e divergenti. In questo tipo di dibattito, le parti coinvolte spesso si sforzano di far valere le proprie opinioni o posizioni, esplorando varie angolazioni dell'argomento e cercando di persuadere l'altra parte. La discussione può diventare intensa e emotiva, con accuse reciproche, toni accesi e ripetizioni delle stesse argomentazioni. In alcuni casi, la polemica può essere alimentata da interessi personali, politici o ideologici che rendono difficile trovare un punto di accordo o una soluzione. Questo tipo di discussione può essere faticoso e frustrante, poiché non si raggiunge una conclusione o una risoluzione e le parti coinvolte possono sentirsi stanche o esauste a causa della durata e dell'intensità della disputa.

