Una Bianca in tivù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Bianca in tivù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GUACCERO

Significato/Curiosità : Una Bianca in tivù

Bianca Guaccero è una nota presentatrice televisiva e attrice italiana. Nata il 15 luglio 1981 a Bari, in Italia, Guaccero ha iniziato la sua carriera come attrice teatrale e successivamente si è affermata come conduttrice televisiva. È diventata particolarmente popolare per il suo ruolo di presentatrice nel programma televisivo "Detto Fatto", trasmesso su Rai 2, dove si occupa di moda, bellezza e lifestyle. Bianca Guaccero ha anche recitato in diverse produzioni televisive e teatrali italiane ed è apparsa in programmi come "Ballando con le Stelle" e "L'Eredità". Con il suo carisma e la sua presenza sullo schermo, Bianca Guaccero è diventata una figura di spicco nell'ambito dell'intrattenimento in Italia.

Altre risposte alla domanda : Una Bianca in tivù : bianca; tivù; bianca stri con effetti azzurri e gialli; Un piatto di carne bianca con peperoncino; Il Barack ex inquilino della Casa bianca ; Ortaggio simile a una carota di colore bianca stro; Mustelide con macchia giallobianca sotto la gola; La Toffanin della tivù ; Un brillante David della tivù USA; Antonino : chef in tivù ; Un Antonella in tivù ; È un colosso dell intrattenimento al cinema e in tivù ;

Cerca altre Definizioni