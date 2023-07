Fa stare in disparte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa stare in disparte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITROSIA

Significato/Curiosità : Fa stare in disparte

"Essere 'far stare in disparte' o 'ritrosia' significa manifestare una tendenza a tenersi a distanza o ad evitare il contatto o l'interazione con gli altri. Questo comportamento può essere dovuto a vari fattori, come la timidezza, l'insicurezza, l'introversia o l'ansia sociale. Le persone che preferiscono stare in disparte possono sentirsi più a proprio agio nella propria solitudine o in situazioni in cui si sentono meno esposte o giudicate. Questa predisposizione può comportare una certa difficoltà nel socializzare o nell'aprirsi agli altri, ma può anche essere una caratteristica personale che viene rispettata e compresa da coloro che le circondano."

