Sottoporre a verifica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottoporre a verifica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CONTROLLARE - RISCONTRARE - PROVARE

Significato/Curiosità : Sottoporre a verifica

Sottoporre a verifica o controllare qualcosa implica l'esecuzione di un'analisi o di una revisione dettagliata al fine di valutarne l'accuratezza, la correttezza o la conformità a determinati standard o requisiti. Questo processo di verifica può essere applicato a una vasta gamma di elementi, come documenti, dati, procedure o prodotti. Durante la verifica, vengono esaminati attentamente tutti gli aspetti rilevanti per garantire che siano conformi alle specifiche o alle norme stabilite. Ciò può comportare l'identificazione di errori, discrepanze o eventuali mancanze che richiedono correzioni o azioni correttive. In definitiva, sottoporre a verifica o controllare qualcosa è un passaggio cruciale per garantire la qualità, l'affidabilità e la conformità degli elementi analizzati, offrendo una maggiore tranquillità e sicurezza nell'uso o nell'applicazione degli stessi.

Altre risposte alla domanda : Sottoporre a verifica : sottoporre; verifica; sottoporre a statistiche; sottoporre a un duro interrogatorio; sottoporre a vessazioni; sottoporre ad un tormento corporale; sottoporre alla pressione del piede; Si verifica no se nessuna squadra è in vantaggio; Le firme del verifica tore; Si verifica quando il mare è calmo e non e è vento; verifica periodica a cui deve sottoporsi un auto; La verifica nel giornalismo di quanto scritto o detto;

Cerca altre Definizioni