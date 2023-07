Sono vicine nell enigma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine nell enigma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GM

Significato/Curiosita : Sono vicine nell enigma

Tedeschi "enigma", prima in polonia e, dopo lo scoppio della guerra, anche in francia e gran bretagna. la decrittazione dei messaggi cifrati con enigma fornì... Marina militare gm – codice vettore iata di air slovakia gm – codice fips 10-4 della germania gm – codice iso 3166-1 alpha-2 del gambia .gm – dominio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

