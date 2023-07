La sfocatura che dà morbidezza alla foto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sfocatura che dà morbidezza alla foto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FLOU

Significato/Curiosità : La sfocatura che dà morbidezza alla foto

La sfocatura, nota anche come "morbidezza" o "flou", è una tecnica fotografica utilizzata per creare un effetto di morbidezza o sfumatura nell'immagine. Questo viene ottenuto rendendo intenzionalmente fuori fuoco una parte o l'intera foto. La sfocatura può essere applicata per vari scopi, come creare un'atmosfera romantica, enfatizzare il soggetto principale, nascondere dettagli indesiderati o dare un senso di movimento. Questo effetto può essere ottenuto sia in fase di scatto, utilizzando l'apertura del diaframma, sia successivamente durante la post-produzione, utilizzando software di editing fotografico. La sfocatura è una tecnica versatile che offre un tocco artistico alle immagini e permette di creare risultati visivamente accattivanti.

