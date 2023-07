Lo è un sentimento di cordiale intesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un sentimento di cordiale intesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMICALE

Significato/Curiosità : Lo è un sentimento di cordiale intesa

La cordiale intesa, o amicizia, è un sentimento positivo e sincero che si sviluppa tra due o più persone. È caratterizzato da un legame di affetto, rispetto, fiducia reciproca e comprensione reciproca. Nell'ambito delle relazioni umane, l'amicizia può essere considerata una delle forme più gratificanti di connessione sociale. Coinvolge la condivisione di esperienze, emozioni, interessi comuni e supporto reciproco nelle sfide e nelle gioie della vita. Un rapporto di cordiale intesa porta a un senso di appartenenza e di vicinanza, dove le persone si sentono accettate e apprezzate per chi sono. L'amicizia è un legame prezioso che può durare nel tempo e arricchire la vita di tutti coloro che ne fanno parte.

