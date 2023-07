Sbocca presso Crotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbocca presso Crotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NETO

Significato/Curiosità : Sbocca presso Crotone

Crotone e Neto sono due località che si trovano nella regione italiana della Calabria, situata nel sud del Paese. Crotone è una città costiera affacciata sul Mar Ionio, con un porto commerciale e una storia antica che risale all'epoca greca. La città offre una splendida vista sul mare, con spiagge e scogliere che attraggono turisti e amanti del mare. Neto, invece, è una piccola frazione situata a pochi chilometri da Crotone, caratterizzata da un paesaggio collinare e ricca di vigneti e uliveti. È un luogo ideale per chi cerca tranquillità e bellezze naturali, con la possibilità di assaporare i prodotti tipici locali, come l'olio d'oliva e il vino. Entrambe le località offrono un mix unico di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, rendendole destinazioni affascinanti per i visitatori.

Altre risposte alla domanda : Sbocca presso Crotone : sbocca; presso; crotone; Licenzioso sbocca to; Scorre nelle Marche e sbocca nell Adriatico; Scende dalla Sila e sbocca presso Crotone; sbocca nel golfo di Guascogna; Strada che sbocca in una principale; Imposta che si paga registrando un atto presso gli uffici pubblici immobiliari; Recipienti da espresso ; Isola dell Egeo presso Samo; Monte presso Lecco; Isola presso Napoli per la cura dei fanghi; La Regione con crotone ; Scende dalla Sila e sbocca presso crotone ; Vi s affacciano crotone e Gallipoli; Il mare che bagna crotone ;

Cerca altre Definizioni