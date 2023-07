Sant isola nel sud-ovest della Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sant isola nel sud-ovest della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANTIOCO

Significato/Curiosità : Sant isola nel sud-ovest della Sardegna

Sant'Antioco è un'isola situata nel sud-ovest della Sardegna, in Italia. Con una superficie di circa 109 chilometri quadrati, Sant'Antioco è la quarta isola più grande del paese. L'isola prende il nome da Sant'Antioco, un martire cristiano venerato come santo nella tradizione cattolica. L'isola è collegata alla terraferma tramite un ponte e offre paesaggi mozzafiato, con spiagge di sabbia bianca e acque cristalline che attraggono numerosi visitatori durante i mesi estivi. Sant'Antioco è anche famosa per i suoi siti archeologici, tra cui il Tofet di Sant'Antioco, un'antica area di sepoltura punica, e la Basilica di Sant'Antioco, un importante sito religioso del periodo cristiano. L'isola è un'attrazione turistica apprezzata per la sua bellezza naturale, la ricchezza storica e la cultura unica, che riflette le influenze di diverse civiltà che si sono succedute nel corso dei secoli.

