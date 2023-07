Un riparo alle spalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un riparo alle spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIDOSSO

Significato/Curiosità : Un riparo alle spalle

Un riparo alle spalle o ridosso si riferisce a una posizione o una situazione in cui una persona o un oggetto si trova protetto o supportato da qualcosa alle spalle. Questo termine può essere utilizzato in vari contesti, come in una battaglia militare in cui un soldato si rifugia dietro una barricata per ottenere protezione dai colpi nemici o in un contesto sociale in cui qualcuno si appoggia a un'amico fidato per sostegno emotivo. Un riparo alle spalle fornisce una sensazione di sicurezza e stabilità, offrendo una protezione dal pericolo o dai problemi che possono provenire dalla direzione posteriore.

