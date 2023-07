Quattro candele in una - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quattro candele in una. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il torcetto, conosciuto anche come quattro candele in una, è un'antica tradizione italiana che prevede l'utilizzo di un particolare tipo di candela. Questa candela è composta da quattro sezioni separate, ognuna delle quali può essere accesa individualmente. Solitamente viene utilizzata durante le celebrazioni natalizie o in occasioni speciali. L'idea dietro il torcetto è che ogni sezione rappresenti un periodo diverso dell'Avvento, che inizia quattro settimane prima di Natale. Ogni domenica dell'Avvento, una delle sezioni del torcetto viene accesa per simboleggiare l'avvicinarsi sempre più della festività natalizia. Il torcetto, con le sue quattro candele in una, crea un'atmosfera calda e accogliente, offrendo una tradizione unica e suggestiva che unisce le persone nella gioia e nell'attesa del Natale.

