Ne proviene il ponentino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne proviene il ponentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVEST

Significato/Curiosita : Ne proviene il ponentino

il pesto alla genovese (pronuncia in ligure genovese: /'pestu/, in ligure ponentino: /'pitu/) è un condimento tradizionale tipico originario della liguria... Disambiguazione – se stai cercando la regione del portogallo, vedi ovest (portogallo). questa voce o sezione sull'argomento cartografia non cita le fonti...