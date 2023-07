Pomata grassa e oleosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pomata grassa e oleosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANTECA

Significato/Curiosità : Pomata grassa e oleosa

La manteca è una pomata grassa e oleosa che viene utilizzata per una varietà di scopi. Questo tipo di pomata è solitamente a base di grassi animali o vegetali, come il burro di maiale o il sego bovino, ed è spesso utilizzata per scopi terapeutici o cosmetici. La consistenza ricca e oleosa della manteca la rende adatta per idratare e ammorbidire la pelle secca, proteggerla dagli agenti esterni e lenire irritazioni o arrossamenti cutanei. La manteca è spesso utilizzata in prodotti per la cura della pelle, come creme idratanti, balsami labbra, lozioni e unguenti. La sua natura oleosa permette di formare uno strato protettivo sulla pelle, trattenendo l'umidità e favorendo la rigenerazione delle cellule cutanee. Tuttavia, a causa della sua consistenza grassa, la manteca può risultare pesante per alcuni e richiede un'applicazione accurata. È importante tenere conto delle preferenze individuali e delle esigenze della pelle prima di utilizzare prodotti contenenti manteca.

