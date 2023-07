La piazzaforte inglese nel sud della Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La piazzaforte inglese nel sud della Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GIBILTERRA

Significato/Curiosità : La piazzaforte inglese nel sud della Spagna

Gibilterra, situata nel sud della Spagna, è una piazzaforte inglese che rappresenta un punto di interesse storico e geopolitico. Questo territorio, che copre una superficie di soli 6,7 chilometri quadrati, è strategicamente posizionato all'ingresso del Mar Mediterraneo, controllando l'accesso al Mar di Alboran e al Mar di Gibilterra. Conosciuta anche come "La Roccia", Gibilterra è famosa per la sua maestosa scogliera di calcare che si erge imponente sopra il mare. Oltre al suo paesaggio unico, Gibilterra ospita una comunità multiculturale, unendo influenze britanniche e spagnole. La piazzaforte è dotata di un aeroporto internazionale, un porto che rappresenta un importante nodo logistico e una base navale britannica. La sovranità di Gibilterra è ancora oggetto di dibattito tra il Regno Unito e la Spagna, ma la sua posizione strategica e la sua ricca storia la rendono un luogo affascinante da visitare e studiare.

