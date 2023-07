Oppure in inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oppure in inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OR

Significato/Curiosita : Oppure in inglese

Lingua inglese pronuncia del th inglese purismo linguistico in inglese pronuncia dell'inglese paesi anglosassoni pronuncia italiana della lingua inglese scozia... or – codice vettore iata di arkefly or – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua oriya or – codice iso 3166-2:es della provincia di ourense (spagna) or... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

