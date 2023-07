L operazione per azzerare la memoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L operazione per azzerare la memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RESET

Significato/Curiosità : L operazione per azzerare la memoria

L'operazione di azzeramento della memoria o reset è un processo che permette di ripristinare tutti i dati memorizzati in un sistema o dispositivo al valore predefinito. Questo processo comporta l'eliminazione di tutte le informazioni presenti nella memoria e il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Il reset può essere eseguito su diversi dispositivi, come computer, smartphone, tablet o apparecchiature elettroniche, al fine di risolvere eventuali problemi di sistema, eliminare errori o ripristinare le condizioni iniziali. Prima di effettuare un reset, è importante fare un backup dei dati importanti per evitare la perdita irreversibile di informazioni.

