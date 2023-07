L opera che Puccini lasciò incompiuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L opera che Puccini lasciò incompiuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TURANDOT

Significato/Curiosità : L opera che Puccini lasciò incompiuta

"Turandot" è un'opera incompiuta del celebre compositore italiano Giacomo Puccini. Ambientata nella Cina imperiale, la trama segue la principessa Turandot che si rifiuta di sposare chiunque non riesca a risolvere tre enigmi. Quando un principe ignoto, Calaf, riesce a superare la sfida, Turandot rifiuta ancora di sposarlo. Con un mix di romanticismo, dramma e mistero, Puccini ha creato un'opera che cattura l'immaginazione del pubblico, purtroppo rimasta incompiuta a causa della morte del compositore nel 1924. Tuttavia, grazie al lavoro di altri compositori che hanno completato l'opera basandosi sui suoi appunti, "Turandot" è diventata una delle opere più amate e popolari del repertorio lirico.

