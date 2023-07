Noto film di Luis Bunuel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto film di Luis Bunuel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VIRIDIANA

Significato/Curiosità : Noto film di Luis Bunuel

"Viridiana" è un noto film diretto dal regista spagnolo Luis Buñuel. Questo capolavoro cinematografico, uscito nel 1961, è considerato uno dei film più influenti e controversi nella storia del cinema. "Viridiana" racconta la storia di una giovane suora, interpretata da Silvia Pinal, che decide di visitare suo zio prima di prendere i voti. Tuttavia, si trova coinvolta in una serie di eventi inaspettati che mettono in discussione la sua fede e la sua moralità. Il film affronta temi complessi come la religione, la sessualità, la povertà e la corruzione umana, utilizzando un'estetica surrealista e un tono satirico. "Viridiana" è stato accolto con reazioni contrastanti alla sua uscita, ma ha guadagnato un riconoscimento internazionale e ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Il film rimane un esempio significativo dell'audacia e della provocazione di Buñuel come regista, nonché della sua abilità nel mettere in discussione le convenzioni sociali e religiose attraverso la sua opera d'arte.

Altre risposte alla domanda : Noto film di Luis Bunuel : noto; film; luis; bunuel; Il noto Tse-tung; Insieme a Moët fa un noto marchio di champagne; Autore del noto romanzo La fabbrica di cioccolato; Una monoto nia noiosa; Il Giannino meglio noto come Gian Burrasca; Edoardo del film Non ci resta che il crimine; The film del 2004 diretto da Scorsese ing; Un pianeta del film Avatar brand di gioielli; Un film di Vittorio De Sica: I bambini ci; Un film di Claude Chabrol del 2004 : La d onore; Affluis ce al caseificio; Luís ex-asso portoghese del calcio; Jorge luis scrittore argentino; Il luis detto Lulù che giocò nel Cagliari; Lo è l acqua ferma che non fluis ce; Un noto film di Luis Buñuel; Per Buñuel la borghesia ne aveva uno discreto; Lo è l angelo di un film di Luis Buñuel; Lo è L angelo in un classico film di Buñuel; In un film di Luis Buñuel c è quello della libertà;

Cerca altre Definizioni