Monaco di proverbiale pazienza - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CERTOSINO

Significato/Curiosità : Monaco di proverbiale pazienza

Monaco di proverbiale pazienza o certosino è un'espressione utilizzata per descrivere una persona calma, paziente e metodica, che affronta le situazioni con grande tranquillità e pazienza. L'aggettivo "proverbiale" sottolinea il fatto che questa qualità è ben nota e ammirata, mentre il riferimento al monaco o al certosino evoca l'immagine di una persona dedicata alla meditazione, all'osservanza delle regole e alla ricerca del perfezionismo. Questa figura simbolica rappresenta qualcuno che è in grado di mantenere la calma anche di fronte alle difficoltà e di perseverare senza farsi travolgere dalle emozioni o dalla fretta.

