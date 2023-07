Miscela per motori Diesel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miscela per motori Diesel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GASOLIO

Significato/Curiosità : Miscela per motori Diesel

Una miscela per motori Diesel o gasolio è un combustibile specificamente progettato per alimentare motori a combustione interna che utilizzano questo tipo di carburante. La miscela è composta principalmente da gasolio, un prodotto derivato dal petrolio, che viene sottoposto a trattamenti per garantire una migliore performance e ridurre le emissioni inquinanti. Spesso vengono aggiunti anche additivi speciali per migliorare ulteriormente le proprietà del combustibile, come l'aumento dell'indice di cetano per una combustione più efficiente e una maggiore pulizia del sistema di alimentazione del motore. L'obiettivo principale di una miscela per motori Diesel o gasolio è fornire una fonte di energia affidabile e efficiente per i veicoli e le macchine che utilizzano questo tipo di motore, contribuendo contemporaneamente a ridurre l'impatto ambientale delle emissioni.

