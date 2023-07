Si issa al posto del fiocco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si issa al posto del fiocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GENOA

Significato/Curiosità : Si issa al posto del fiocco

Il genoa, anche conosciuto come fiocco, è una vela a prua che si issa al posto del fiocco principale su una barca a vela. È una delle vele più importanti per la navigazione, specialmente quando il vento soffia da poppa o da un angolo stretto rispetto all'asse della barca. Il genoa è caratterizzato da una grande superficie di vela che si estende verso prua rispetto all'albero principale, fornendo una maggiore spinta e velocità alla barca. La sua forma e dimensione possono variare a seconda delle condizioni del vento e delle dimensioni della barca. Il genoa viene solitamente utilizzato nelle regate e nelle crociere, consentendo alla barca di sfruttare al meglio la forza del vento e navigare con efficienza e agilità. La sua capacità di adattarsi alle diverse condizioni rende il genoa uno strumento indispensabile per i velisti di tutto il mondo.

