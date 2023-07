Imparziale giusta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imparziale giusta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EQUA

Significato/Curiosità : Imparziale giusta

Il concetto di imparzialità giusta o equa si riferisce alla ricerca di un trattamento neutrale e imparziale, basato su criteri oggettivi e senza discriminazioni ingiuste. L'obiettivo dell'imparzialità giusta è quello di garantire che ogni individuo o situazione venga valutato in modo imparziale, senza favoritismi o pregiudizi. Questo approccio richiede una valutazione equa delle circostanze e l'applicazione di regole e standard imparziali. L'imparzialità giusta promuove l'uguaglianza, la giustizia e la coerenza nelle decisioni e negli interventi, garantendo un trattamento equo per tutti i soggetti coinvolti.

Altre risposte alla domanda : Imparziale giusta : imparziale; giusta; La dote di chi e imparziale ; Equidistante imparziale ; Lo e il giudice imparziale ; imparziale come un giudice: super __ lat; Obiettivo, imparziale ; Sconta la giusta pena; Un aggiusta mento di voce; Azione ingiusta sopruso; Così è lo strumento privo della giusta intonazione; Per nulla giusta ;

Cerca altre Definizioni