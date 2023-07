Le hanno quaglia e upupa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno quaglia e upupa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UA

Significato/Curiosita : Le hanno quaglia e upupa

(meropidae) - gruccione upupa epops (upupidae) - upupa galerida cristata (alaudidae) - cappellaccia crex crex (rallidae) - re di quaglia burhinus oedicnemus... User agent ua – codice vettore iata di united airlines ua – codice iso 3166-1 alpha-2 dell'ucraina .ua – dominio di primo livello dell'ucraina ua – cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Le hanno quaglia e upupa : hanno; quaglia; upupa; hanno 8 barbigli sul muso; Le hanno fogli ed edifici; I quadri amministrativi li hanno bianchi; hanno lettere da consegnare; hanno milioni di fan; Si squaglia no; Un dolce che si squaglia ; È simile alla quaglia ; Chi la prende, se la squaglia ; Lo è il ciuffo dell upupa ; In testa all upupa ; La Lega che ha nel simbolo un upupa ;

