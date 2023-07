Grandi macchine per la stampa di riviste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi macchine per la stampa di riviste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROTATIVE

Significato/Curiosità : Grandi macchine per la stampa di riviste

Le grandi macchine per la stampa di riviste, comunemente conosciute come rotative, sono sistemi avanzati e altamente efficienti utilizzati per la produzione su larga scala di riviste, giornali e altri materiali stampati. Queste macchine sono in grado di stampare su entrambi i lati del foglio contemporaneamente e di eseguire il taglio, la piegatura e l'assemblaggio automatico, garantendo una produzione rapida e precisa. Le rotative sono dotate di un sistema di alimentazione continua di carta, che consente di stampare un grande numero di copie in modo sequenziale, riducendo al minimo gli intervalli di fermo macchina. Grazie alla loro velocità e capacità di gestire grandi volumi di produzione, le rotative sono fondamentali per l'industria editoriale e svolgono un ruolo cruciale nella diffusione delle informazioni stampate su scala globale.

Altre risposte alla domanda : Grandi macchine per la stampa di riviste : grandi; macchine; stampa; riviste; Si dice di lettere molto grandi ; Divide i tifosi delle grandi città; Lo furono grandi Pareto e Luigi Einaudi; Quello da portata è tra i più grandi ; Uno dei più grandi tennisti; macchine da stampa; Obiettivo delle macchine da presa; La macchine tta del fumatore; Scienza che studia il comportamento umano applicato alle macchine ; macchine con bozzelli in grado di sollevare pesi; Le vocali in stampa ; Quello a barre è stampa to sulle confezioni; Quelli di stampa informano; Macchine da stampa ; Dà notizie alla stampa ; Fu il fondatore delle riviste Pegaso e Pan; Vi si acquistano quotidiani riviste e fumetti; Uomini che vendono riviste e quotidiani; Fornisce materiale per riviste e giornali; Riassunti pubblicati su riviste scientifiche;

Cerca altre Definizioni