Gli uccelli da preda - Cruciverba

Gli uccelli da preda, comunemente noti come rapaci, sono una categoria di uccelli caratterizzati dalla loro abilità di cacciatori specializzati. Questi uccelli possiedono artigli affilati e potenti, adatti per afferrare e uccidere le loro prede. Le specie di rapaci comprendono falchi, aquile, avvoltoi, poiane e gufi, tra gli altri. Grazie alla loro vista acuta e alla loro straordinaria capacità di volo, i rapaci sono in grado di individuare le loro prede da altezze considerevoli e di affrontare rapidamente gli attacchi in picchiata. Sono noti per la loro grande forza, agilità e destrezza nel volo, permettendo loro di cacciare efficacemente una vasta gamma di animali, tra cui piccoli mammiferi, uccelli, rettili e pesci. I rapaci svolgono un ruolo ecologico importante nel controllo delle popolazioni di prede e sono spesso considerati simboli di potenza e libertà nella cultura umana.

