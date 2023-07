Echeggia nel canile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Echeggia nel canile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATRATO

Significato/Curiosità : Echeggia nel canile

Un canile è una struttura appositamente progettata per ospitare e prendersi cura di cani senza casa o abbandonati. Solitamente gestito da personale qualificato, un canile offre un ambiente sicuro e confortevole per i cani, fornendo loro cibo, acqua, esercizio fisico e cure veterinarie. Il latrato, invece, è il suono distintivo emesso dai cani quando abbaiamo. Può avere diverse tonalità e intensità a seconda delle circostanze, come avvertimento, segnalazione di pericolo, richiesta di attenzione o semplice manifestazione di gioia. Il latrato è una forma di comunicazione importante per i cani e può essere udito sia all'interno che all'esterno di un canile, in quanto i cani spesso utilizzano l'abbaiare per interagire con il loro ambiente e comunicare con gli esseri umani e altri animali.

