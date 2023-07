Due acini di zibibbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due acini di zibibbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZI

Significato/Curiosita : Due acini di zibibbo

Specifico in italia: il passito di pantelleria, doc ottenuto dal vitigno ad alberello zibibbo, e proviene da mosti di uve sottoposte, sulla pianta o dopo... O contengono il titolo. zi – zona industriale zi – codice vettore iata di aigle azur zi – codice fips 10-4 dello zimbabwe zi – codice iso 3166-2:sk della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

