Divide il campo di tennis - Cruciverba

Il campo da tennis è diviso in due metà da una rete posta al centro. La rete è solitamente realizzata in corda o in materiale sintetico e si estende orizzontalmente lungo tutto il campo, dal lato destro a quello sinistro. La sua altezza corrisponde a 1,07 metri al centro e diminuisce leggermente ai lati. La rete divide il campo in due metà, una per ciascun giocatore o squadra, e rappresenta il punto di riferimento per il gioco. Durante il match, i giocatori devono cercare di colpire la palla sopra la rete e farla cadere nella metà avversaria, cercando di guadagnare punti e vincere il gioco. La rete è un elemento essenziale del campo da tennis, che contribuisce a definire le regole e la dinamica del gioco.

