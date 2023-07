Un dipinto sulle case - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dipinto sulle case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MURALE

Significato/Curiosità : Un dipinto sulle case

Un murale è un dipinto su larga scala realizzato direttamente su una parete o una superficie architettonica, come le facciate delle case. Questa forma d'arte pubblica può trasformare uno spazio urbano, aggiungendo colore, bellezza e significato alla città. I murales possono raffigurare una vasta gamma di soggetti, come scene di vita quotidiana, ritratti, immagini simboliche o messaggi politici e sociali. Oltre a essere espressioni artistiche, i murales possono servire come strumenti di comunicazione e di identità culturale, celebrando la storia, la diversità e i valori di una comunità. Essi invitano gli spettatori a riflettere, a emozionarsi e a connettersi con l'ambiente circostante in modo unico. I murales possono trasformare le pareti anonime in opere d'arte pubblica che arricchiscono il tessuto urbano e diventano parte integrante dell'identità di una città.

