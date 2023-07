Cucurrucucù famosissima canzone messicana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cucurrucucù famosissima canzone messicana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALOMA

Significato/Curiosità : Cucurrucucù famosissima canzone messicana

"Cucurrucucù, o paloma" è una famosissima canzone messicana che ha guadagnato grande popolarità nel corso degli anni. Originariamente scritta da Tomás Méndez nel 1954, la canzone è stata interpretata da numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Lola Beltrán, Pedro Infante e Caetano Veloso. La melodia trascinante e le emozionanti parole raccontano la storia di un amore perduto, evocando un senso di nostalgia e tristezza. "Cucurrucucù, o paloma" è diventata un classico della musica messicana, un inno nostalgico che continua a incantare gli ascoltatori di tutto il mondo.

