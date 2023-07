Chi la perde cade in basso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la perde cade in basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIGNITÀ

Significato/Curiosità : Chi la perde cade in basso

Chi perde cade in basso o nella sua dignità a seconda di come reagisce alla sconfitta. La perdita può essere dolorosa e demoralizzante, spingendo alcune persone a cedere al senso di sconfitta e perdendo fiducia in se stesse. In questo modo, possono cadere in basso, lasciando che la sconfitta influenzi negativamente la loro autostima e la loro percezione di sé. D'altra parte, ci sono persone che affrontano la sconfitta con resilienza e determinazione, utilizzandola come trampolino di lancio per imparare, crescere e migliorarsi. Queste persone mantengono la loro dignità nonostante la sconfitta, trovando la forza interiore per rimettersi in gioco e perseguire i propri obiettivi. In definitiva, la scelta tra cadere in basso o nella dignità dipende dalla volontà e dalla mentalità di fronte alla sconfitta.

Altre risposte alla domanda : Chi la perde cade in basso : perde; cade; basso; perde re la trebisonda; perde re il controllo di sé; perde re il portafoglio; Per vincerla bisogna perde rla; Lo perde Orlando; Contando cade sul medio; Ripristinare alla scade nza; Sine = senza scade nza; Vi cade d inverno la marmotta; Può accade re; Posti in basso a destra sulla mappa; Messo in basso ; Se è di basso non apre; Branca medica che opera più in basso di tutte; Disposizione dall alto verso il basso e viceversa;

Cerca altre Definizioni