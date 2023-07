La band di Victoria De Angelis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La band di Victoria De Angelis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I Måneskin sono una band italiana composta da Victoria De Angelis al basso, Damiano David come voce principale, Thomas Raggi alla chitarra e Ethan Torchio alla batteria. Originari di Roma, il gruppo si è formato nel 2016 ed è diventato famoso dopo aver vinto la competizione musicale italiana "X Factor" nel 2017. Con la loro energia travolgente e il loro sound rock e glam, i Måneskin hanno conquistato rapidamente il pubblico italiano e internazionale. La band è nota per le loro intense performance dal vivo, che trasmettono una grande carica di energia e coinvolgimento. Hanno pubblicato diversi album di successo e hanno raggiunto la notorietà a livello globale con la loro canzone "Zitti e Buoni", con cui hanno trionfato all'Eurovision Song Contest 2021. I Måneskin sono diventati un fenomeno musicale e sono apprezzati per il loro stile unico, la loro passione contagiosa e il loro impegno nel trasmettere un messaggio di libertà e autenticità attraverso la loro musica.

